Теннисистка Андреева рассказала об изменениях в тренировках после переезда в Канны

Теннисистка Эрика Андреева рассказал о своей работе в центре Elite Tennis в Каннах.

«80 процентов времени работаю с Жан-Кристофом Форелем. Можно сказать, что вообще с тренерами занимаюсь периодами: два-три месяца с одним, следующие два-три — с другим. Но в центре Elite Tennis, где мы с сестрой Миррой тренируемся, система адаптирована. В этой группе я и несколько тренеров. Раз в четыре дня всегда пишу фидбэк: рассказываю, над чем мы сейчас работаем, что мне не понравилось на протяжении матча или тренировки. Так что каждый тренер в курсе, над чем мы работаем и чему уделяем внимание. Нет такого, что я работаю с одним тренером над одними вещами, с другим — над совершенно противоположными. В каждой группе это больше персональная работа. Но Мирра тоже работает с Жан-Кристофом Форелем. Но когда я с ним уезжаю, Мирра работает с другим — и наоборот. В этом плане все комфортно устроено», — цитирует Андрееву «Чемпионат».

Андреева переехала в центре Elite Tennis вместе с сестрой в 2019 году.