Курникова рассказала, как добилась успеха в США: «Я из России из однушки приехала»

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова рассказала, как в детстве приехала с родителями в США.

«Когда я приехала в Америку в феврале 1991 года, мне было 9. Обо мне сразу написали в New York Times и поместили огромную фотографию. С этого момента начался отсчет. Начался опыт. Да, потом, заработав деньги, я покупала машины, одежду, бриллианты. Но вскоре стало ясно, что это не делает меня счастливой, как говорят американцы, не дает мне улыбки. Конечно, я не идеал. Я сделала много ошибок. Мне еще учиться и учиться. Но самое главное, что я очень хочу этого.

Я ведь из России приехала, из однокомнатной квартиры и вполне способна сама о себе позаботиться! Важно — что у тебя в сердце. Важно ночью спать спокойно, а утром без отвращения смотреть на себя в зеркало. Важно уметь выстраивать с людьми нормальные отношения», — приводит слова Курниковой teleprogramma.pro.

Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, и дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.