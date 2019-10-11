Екатерина Александрова: «Я просто устала играть три сета, поэтому решила завершить все в двух»
22:59
Российская теннисистка Екатерина Александрова, которая вышла в полуфинал турнира в Линце, прокомментировала свою победу над француженкой Кристиной Младенович.
- Всегда здорово иметь счастливый для тебя турнир в туре, — приводит официальный сайт WTA слова Александровой. - Для меня это Линц. Люблю этот город, люблю играть здесь. Я счастлива пробиться в полуфинал. Сегодняшний матч? Я просто устала играть три сета, поэтому решила завершить все в двух.
В полуфинале Александрова сыграет против латвийки Елены Остапенко.
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