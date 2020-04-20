Единственная после Шараповой. Ровно 11 лет назад Сафина стала первой ракеткой мира

Ровно 11 лет назад 20 апреля 2009 года российская теннисистка Динара Сафина возглавила рейтинг WTA. В этом статусе она продержалась 26 недель.

Сафина — победительницаUS Open-2007 в парном разряде, финалистка US Open-2006 в парном разряде, финалистка Australian Open-2009 и Roland Garros-2009, призер теннисного турнира Олимпиады в одиночном разряде, победительница 21 турнира WTA (12 — в одиночном разряде), двукратная обладательница Кубка Федерации (2005, 2008) и финалистка Кубка Хопмана (2009) в составе сборной России.

Кроме Сафиной из россиянок стать первой ракеткой мира удалось лишь Марии Шараповой, завершившей карьеру.