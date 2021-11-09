Дзаламидзе и Рахимова вышли в полуфинал парного турнира в Линце
9 ноября, 23:59
Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в 1/2 финала турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.
В 1/4 финала они победили пару Михаэла Бузарнеску/Катаржина Питер (Румыния/Польша) — 3:6, 7:5, 10:6.
За выход в финал россиянки сыграют с парой Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия)
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия, 3) — Михаэла Бузарнеску/Катаржина Питер (Румыния/Польша) — 3:6, 7:5, 10:6
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