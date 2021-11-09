Дзаламидзе и Рахимова вышли в полуфинал парного турнира в Линце

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова пробились в 1/2 финала турнира WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.

В 1/4 финала они победили пару Михаэла Бузарнеску/Катаржина Питер (Румыния/Польша) — 3:6, 7:5, 10:6.

За выход в финал россиянки сыграют с парой Ирина Хромачева/Лидия Морозова (Россия/Белоруссия)

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Натела Дзаламидзе/Камилла Рахимова (Россия, 3) — Михаэла Бузарнеску/Катаржина Питер (Румыния/Польша) — 3:6, 7:5, 10:6