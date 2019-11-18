Дьяченко вернулась в топ-100 рейтинга WTA
Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 69-ю строчку рейтинга WTA. Ее соотечественница Виталия Дьяченко поднялась на 91-е место.
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение на 18 ноября
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 7851
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5183
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
40 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
42 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 1325...
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
69 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
91 (108). Виталия Дьяченко (Россия) — 713...
94 (90). Анастасия Потапова (Россия) — 695
* - положение в предыдущем рейтинге