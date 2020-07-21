Двухлетняя дочь Серены Уильямс станет совладельцем женского футбольного клуба

Победительница 23 турниров «Большого шлема», американка Серена Уильямс станет совладельцем нового клуба Национальной женской футбольной лиги, сообщает Sports Illustrated. Также владельцами станут муж теннисистки Алексис Оганян и их двухлетняя дочь Олимпия.

Национальная женская футбольная лига объявила, что в 2022 году планируется добавить к числу участников клуб из Лос-Анджелеса. На данный момент в лиге 11 команд.

Кроме семьи Уильямс, совладельцами клуба станут актрисы Ева Лонгория, Натали Портман, Дженнифер Гарнер и Джессика Честейн, футболистки Миа Хамм и Эбби Вамбах. Всего же в состав владельцев клуба войдут порядка 30 человек.