Серена Уильямс в паре с Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Истборне
Дуэт теннисисток Серена Уильямс/Онс Жабер обыграл пару Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань в четвертьфинале турнира WTA в Истборне (Великобритания) — 6:2, 6:4.
В полуфинале пара встретится с сербско-польским дуэтом Александра Крунич/Магда Линетт (Сербия, Польша).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International Eastbourne
Открытые корты, трава
Парный разряд
Четвертьфинал
Серена Уильямс/Онс Жабер (США, Тунис) — Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань (Япония, Тайвань) — 6:2, 6:4
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