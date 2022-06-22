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Сегодня, 22:34

Серена Уильямс в паре с Онс Жабер вышла в полуфинал турнира в Истборне

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Дуэт теннисисток Серена Уильямс/Онс Жабер обыграл пару Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань в четвертьфинале турнира WTA в Истборне (Великобритания) — 6:2, 6:4.

В полуфинале пара встретится с сербско-польским дуэтом Александра Крунич/Магда Линетт (Сербия, Польша).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International Eastbourne

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Серена Уильямс/Онс Жабер (США, Тунис) — Сюко Аояма/ Хао-Чин Чань (Япония, Тайвань) — 6:2, 6:4

Теннис
Серена Уильямс
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