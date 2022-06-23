Еще одна теннисистка объявила себя жертвой «говядины с допингом»

Чилийская теннисистка Барбара Гатика Авилес временно отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг, сданного на турнире WTA в Боготе (Колумбия) в апреле 2022 года.

Анализ показал содержание запрещенного препарата болденон, который теоретически мог содержаться в местной говядине. Две недели назад такое же отстранение получила британская теннисистка Тара Мур — ее допинг-тест дал положительный результат на том же турнире в Боготе весной этого года.

В 2020 году колумбийский теннисист Роберт Фар сумел избежать наказания за болденон, доказав, что его положительный внесоревновательный тест на этот препарат был вызван употребленной в пищу «зараженной говядиной». Нашлись документы, подтверждающие покупку мяса в местном супермаркете. В магазине назвали поставщика — мясоперерабатывающий завод на севере Колумбии. А представители этого завода подтвердили — на животноводческих фермах в этом регионе продолжают использовать стероиды, несмотря на их формальный запрет.