«Для Марии». Южный написал стихотворение в честь Шараповой

Российский теннисист Михаил Южный посвятил стихотворение соотечественнице Марии Шараповой, которая сегодня объявила о завершении карьеры. Его вместе с совместной фотографией он выложил в Instagram.

Как неожиданно порою происходит,

И вроде ждешь момента этого давно,

А как сказала Маша, что уходит —

И оказался не готов никто.



Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем —

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!



Твоя карьера — взлеты и падения,

Но ты всегда-всегда на высоте,

И даже трудности в твоей карьере

Тебя лишь сделало сильнее всех.



Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем —

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!



И вот слеза ползет у миллионов,

Поверить мы не можем, не хотим.

Хоть Машу не увидеть нам на корте,

Ну хоть ее конфеты поедим.



Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем —

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!



«Спасибо» хочется сказать тебе

За всю карьеру и победы те,

За все эмоции, что ты нам подарила,

А вот сейчас нам грустно и тоскливо.



Нам будет тебя очень не хватать,

И женский теннис мы смотреть не будем —

Там не осталось личностей сейчас.

Шарапову вовек мы не забудем!