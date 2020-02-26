«Для Марии». Южный написал стихотворение в честь Шараповой
Российский теннисист Михаил Южный посвятил стихотворение соотечественнице Марии Шараповой, которая сегодня объявила о завершении карьеры. Его вместе с совместной фотографией он выложил в Instagram.
Как неожиданно порою происходит,
И вроде ждешь момента этого давно,
А как сказала Маша, что уходит —
И оказался не готов никто.
Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем —
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!
Твоя карьера — взлеты и падения,
Но ты всегда-всегда на высоте,
И даже трудности в твоей карьере
Тебя лишь сделало сильнее всех.
Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем —
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!
И вот слеза ползет у миллионов,
Поверить мы не можем, не хотим.
Хоть Машу не увидеть нам на корте,
Ну хоть ее конфеты поедим.
Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем —
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!
«Спасибо» хочется сказать тебе
За всю карьеру и победы те,
За все эмоции, что ты нам подарила,
А вот сейчас нам грустно и тоскливо.
Нам будет тебя очень не хватать,
И женский теннис мы смотреть не будем —
Там не осталось личностей сейчас.
Шарапову вовек мы не забудем!
?? ДЛЯ МАРИИ @mariasharapova ? ? Как неожиданно порою происходит, И вроде ждёшь момента этого давно, А как сказала Маша, что уходит — И оказался не готов никто. ? Нам будет тебя очень не хватать, И женский теннис мы смотреть не будем — Там не осталось личностей сейчас. Шарапову вовек мы не забудем! ? Твоя карьера — взлёты и падения, Но ты всегда-всегда на высоте, И даже трудности в твоей карьере Тебя лишь сделало сильнее всех. ? Нам будет тебя очень не хватать, И женский теннис мы смотреть не будем — Там не осталось личностей сейчас. Шарапову вовек мы не забудем! ? И вот слеза ползёт у миллионов, Поверить мы не можем, не хотим. Хоть Машу не увидеть нам на корте, Ну хоть её конфеты поедим. ? Нам будет тебя очень не хватать, И женский теннис мы смотреть не будем — Там не осталось личностей сейчас. Шарапову вовек мы не забудем! ? «Спасибо» хочется сказать тебе За всю карьеру и победы те, За все эмоции, что ты нам подарила, А вот сейчас нам грустно и тоскливо. ? Нам будет тебя очень не хватать, И женский теннис мы смотреть не будем — Там не осталось личностей сейчас. Шарапову вовек мы не забудем!