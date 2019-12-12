Директор турнира в Шэньчжене: «Нам не жаль, что Шарапова не вернется»

Директор турнира в Шэньчжене Луис Карвальо прокомментировал неудачные переговоры с россиянкой Марией Шараповой. Соревнования пройдут с 7 по 11 января следующего года.

— Это нормально, Шарапова у нас играла дважды, — цитирует Карвальо Tennis World USA. — Нам не жаль, что она не вернется. Зато сыграет Мугуруса. Довольны тем, что получилось. У нас будет Белинда Бенчич, которая провела прекрасный сезон. Она очень популярна в Китае. Выступит действующая чемпионка Арина Соболенко. Также сразу шесть китаянок попали в основную сетку.

Шарапова не примет участия в турнире в Шэньчжэне