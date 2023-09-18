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18 сентября, 18:35

Сэвилл о Шараповой: «Я чувствую очередное возвращение»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл (в девичестве — Гаврилова) считает, что россиянка Мария Шарапова собирается возобновить карьеру.

Сэвилл сделала в соцсетях репост видео, на котором Шарапова выполняет различные упражнения. Спортсменка сделала вывод, что бывшая первая ракетка мира планирует вернуться на корт.

«Чувствую очередное возвращение. Никто не делает такие специальные упражнения лишь для того, чтобы просто чувствовать себя хорошо», — написала Сэвилл.

36-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 года. Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по одному разу становилась победителем Australian Open, US Open и Уимблдона.

В декабре 2020 года Шарапова вышла замуж за британского миллионера Александра Гилкса. В июне 2022 года россиянка родила сына, которого назвала Теодором.

Теннис
Мария Шарапова
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