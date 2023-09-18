Чесноков заявил, что никто из россиянок не попадет на Итоговый турнир WTA

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что российские теннисистки вряд ли смогут отобраться на итоговый турнир WTA.

«Если говорить о шансах россиянок, то [Дарья] Касаткина и [Людмила] Самсонова еще поборются, но я склонен к тому, что в этом году женский Итоговый турнир пройдет без нас», — цитирует Чеснокова ТАСС.

На турнире будут участвовать восемь спортсменок, которые набрали наибольшее количество очков за сезон. Лучшей из россиянок является Касаткина, она занимает 14-е место, набрав 2 240 очков.

Итоговый турнир WTA пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.