Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5. Девушки провели на корте 1 час 33 минуты.

14-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 82-й ракетки мира Крюгер 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В 1/4 финала турнира Касаткина встретится с победительницей матча Сорана Кирстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция, 3).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 6:3, 7:5