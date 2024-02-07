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Сегодня, 09:57

Рыбакина призналась, что не ожидала успешного выступления на старте сезона из-за болезни

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от старта сезона-2024.

«Я начала сезон хорошо, чего не ожидала, потому что у меня была довольно короткая подготовка и я болела прямо перед турниром. Тогда в Мельбурне первый круг выдался тяжелым, и после этого матча у меня были некоторые проблемы, я выступила немного неудачно, но это теннис», — приводит TennisUpToDate слова спортсменки.

7 января Рыбакина выиграла турнир в Брисбене, победив в финале белоруску Арину Соболенко. На Открытом чемпионате Австралии-2024, который прошел в Мельбурне, она потерпела поражение от россиянки Анны Блинковой во втором круге.

Казахстанская теннисистка примет участие в турнире в Абу-Даби, где в 1/8 финала встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/elena-rybakina-didnt-expect-successful-start-to-2024-due-to-illness-i-had-quite-short-preparation-and-i-was-sick
Теннис
Елена Рыбакина
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