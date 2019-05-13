Цибулкова и Путинцева вышли во второй круг турнира в Риме

Словачка Доминика Цибулкова вышла в следующий раунд турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах белоруску Александру Соснович – 6:2, 6:3.

В следующем раунде 30-летняя Цибулкова встретится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

В другом матче дня Юлия Путинцева из Казахстана победила в двух сетах украинку Лесю Цуренко. Во втором круге 24-летняя теннисистка сыграет с Петрой Квитовой​ из Чехии, посеянной на соревнованиях под вторым номером.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Доминика Цибулкова (Словакия) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:2