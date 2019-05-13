Цибулкова и Путинцева вышли во второй круг турнира в Риме

Словачка Доминика Цибулкова вышла в следующий раунд турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах белоруску Александру Соснович – 6:2, 6:3.
В следующем раунде 30-летняя Цибулкова встретится с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.
В другом матче дня Юлия Путинцева из Казахстана победила в двух сетах украинку Лесю Цуренко. Во втором круге 24-летняя теннисистка сыграет с Петрой Квитовой из Чехии, посеянной на соревнованиях под вторым номером.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминика Цибулкова (Словакия) – Александра Соснович (Белоруссия) – 6:2, 6:3
Юлия Путинцева (Казахстан) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:2
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