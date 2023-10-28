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Сегодня, 17:31

Чесноков: «Касаткина проиграла Хаддад Майе, потому что мыслями уже находилась в отпуске»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мыслями о поражении россиянки Дарьи Касаткиной от бразильянки Беатрис Хаддад Майи в полуфинальном матче малого Итогового турнира WTA.

«Хаддад Майя умеет плотно играть, я думаю, она просто «забила» Касаткину. Мне кажется, Касаткина проиграла, потому что мыслями уже находилась где-то в отпуске. В последнее время она говорила, что устала, это последний турнир, хотя на групповом этапе она боролась. Может быть, ей действительно нужно отдохнуть, перезагрузиться и с новыми силами войти в новый сезон», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Касаткина идет на 17-й позиции в рейтинге WTA. Всего на счету 26-летней россиянки семь побед на турнирах WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/19142127
Теннис
Андрей Чесноков
Дарья Касаткина
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