Циньвэнь сыграет с Хаддад Майей в финале малого Итогового турнира WTA
Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла соотечественницу Чжу Линь в полуфинале малого Итогового турнира WTA в Чжухае.
Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:1. Девушки провели на корте 3 часа 19 минут.
В финале турнира Циньвэнь сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Чжу Линь (Китай, 12, WC) — 7:5, 4:6, 6:1
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