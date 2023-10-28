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Сегодня, 15:04

Циньвэнь сыграет с Хаддад Майей в финале малого Итогового турнира WTA

Ана Горшкова
Корреспондент
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Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла соотечественницу Чжу Линь в полуфинале малого Итогового турнира WTA в Чжухае.

Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:1. Девушки провели на корте 3 часа 19 минут.

В финале турнира Циньвэнь сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Чжу Линь (Китай, 12, WC) — 7:5, 4:6, 6:1

Теннис
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