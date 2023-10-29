Хаддад Майя стала чемпионкой малого итогового турнира WTA

Бразильянка Беатрис Хаддад Майя стала чемпионкой малого итогового турнира WTA в Чжухае.

Теннисистка обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь на тай-брейках в двух сетах — 7:6 (13:11), 7:6 (7:4). Матч длился 2 часа 52 минуты.

Турнир проводился впервые с 2019 года. Тогда чемпионкой стала белоруска Арина Соболенко, которая в финале победила Кики Бертенс (6:4, 6:2).

Чжухай (Китай)

Турнир WTA WTA Elite Trophy

Призовой фонд 2 419 844 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 8) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 7:6 (13:11), 7:6 (7:4)