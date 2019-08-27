Чакветадзе рассказала о проблемах Касаткиной

Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе — о выступлениях Дарьи Касаткиной. 22-летняя россиянка занимает 42-е место в рейтинге WTA.

— У нее есть способности, но она их полностью не реализовывает, — сказала Чакветадзе. — Сейчас она мягковато играет, плюс соперники ее изучили. Сейчас у нее не лучший период. Обидно, потому что девушка талантливая. Может, в конце сезона она заиграет лучше, у нее новая команда: Мартинес, Светлана Кузнецова с ней тренируется. А какова Кузнецова?! Вот парадокс. Разозлила ее эта ситуация с визой, получила она ее, прилетела в Цинциннати и начала всех разносить! Надеемся, что это как-то мотивирует Дашу. С ее игрой у нее должно быть светлое будущее. Надо просто собрать игру воедино. Она не хуже, чем те, кто сейчас стоит в топ-15. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Анны Чакветадзе — здесь.