Бюрель вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и сыграет со Свитолиной
Французская теннисистка Клара Бюрель обыграла американку Бернарду Пера (6:2, 3:6, 6:4) в одиночном разряде четвертьфинального матча турнира WTA в Страсбурге.
В полуфинале Бюрель сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Клара Бюрель (Франция) — Бернарда Пера (США, 4) — 6:2, 3:6, 6:4
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