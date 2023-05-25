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Бюрель вышла в полуфинал турнира WTA в Страсбурге и сыграет со Свитолиной

Виктория Кравченко
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Французская теннисистка Клара Бюрель обыграла американку Бернарду Пера (6:2, 3:6, 6:4) в одиночном разряде четвертьфинального матча турнира WTA в Страсбурге.

В полуфинале Бюрель сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Клара Бюрель (Франция) — Бернарда Пера (США, 4) — 6:2, 3:6, 6:4

Элина Свитолина
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