Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Cтрасбурге
Россиянка Варвара Грачева проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 22 минуты.
Грачева допустила две двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Свитолиной — 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Свитолина в полуфинале сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Клара Бюрель (Франция).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Варвара Грачева (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 3:6, 4:6
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