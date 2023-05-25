Грачева проиграла украинке Свитолиной в четвертьфинале турнира в Cтрасбурге

Россиянка Варвара Грачева проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге (Франция) — 3:6, 4:6. Матч длился 1 час 22 минуты.

Грачева допустила две двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 1. У Свитолиной — 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Свитолина в полуфинале сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Клара Бюрель (Франция).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Варвара Грачева (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 3:6, 4:6