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Сегодня, 14:49

Мирра Андреева — о сестре Эрике: «Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча старшей сестры Эрики, которая сыграет в финале квалификации турнира «Ролан Гаррос».

«Как и любая сестра, я хочу, чтобы она победила. Я действительно нервничаю, когда она играет. Если мы обе попадем в основную сетку, это будет потрясающе. Мы мечтаем сыграть вместе на большом турнире. Как все сестры, мы часто ссорились из-за мелочей, из-за пульта от телевизора, из-за того, кто переключит канал. Теперь мы взрослые, мы действительно ценим друг друга и время, проведенное вместе в туре», — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба турнира «Ролан Гаррос».

Вчера, 25 мая, Мирра Андреева вышла в основу турнира.

Сегодня, 26 мая, Эрика Андреева встретится с сербкой Ольгой Данилович за выход на «Ролан Гаррос»

Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
Эрика Андреева
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