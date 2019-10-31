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Бьянка Андрееску: «Услышала жуткий треск, стало страшно и больно»

31 октября 2019, 23:18
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Как уже сообщал «СЭ», канадская теннисистка Бьянка Андрееску снялась с Итогового чемпионата WTA из-за травмы.

— Подвернула колено, когда пыталась успеть за мячом, — цитирует Анлрееску официальный сайт WTA. — Услышала жуткий треск, стало страшно и больно. Вообще не могла как-то опираться на колено и давить на него. Врач решил, что это мениск, мне замотали ногу, я не могла наклоняться... Боль усиливалась, и я поняла, что с меня хватит. Я всегда борюсь, но не хочу убить ногу.

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