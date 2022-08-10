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Тарпищев прокомментировал поражения Касаткиной и Кудерметовой на старте турнире в Торонто

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражения Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой на старте турнире WTA 1000 в Торонто

«Подготовительный период, все невозможно выигрывать, проиграли тем, с кем сложно играть. Особенно это касается Касаткиной, потому что соперница для нее очень неудобная и быстро играет. Ничего страшного нет в любом случае. Главное — подготовка к Открытому чемпионату США, где, будем надеяться, жеребьевка будет для нас успешная», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Касаткина в ночь на 10 августа уступила канадке Бьянке Андрееску в матче первого круга со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Кудерметова на старте турнира проиграла австралийке Айле Томлянович со счетом 4:6, 6:2, 6:7.

US Open-2022 пройдет с 29 августа по 10 сентября в Нью-Йорке.

Источник: https://tass.ru/sport/15439985
Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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