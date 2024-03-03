Бутлер обыграла Наварро и вышла в финал турнира в Сан-Диего
Британская теннисистка Кэти Бултер в полуфинале турнира в Сан-Диего обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. На счету 27-летней британки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале турнира Бутлер встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Марта Костюк (Украина).
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кэти Бултер (Великобритания) — Эмма Наварро (США, 3) — 6:3, 6:1
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