Китаянки Юань Юэ и Ван Сиюй встретятся в финале турнира в Остине

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Китайская теннисистка Юань Юэ в полуфинале турнира в Остине обыграла Анну Шмидлову со счетом 6:0, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 25-летней китаянки 7 эйсов и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В финале Юань Юэ встретится с соотечественницей Ван Сиюй, которая ранее обыграла украинку Ангелину Калинину.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Юань Юэ (Китай, 8) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:0, 6:3

Ван Сиюй (Китай, 6) — Ангелина Калинина (Украина, 1) — 6:3, 7:6 (7:4)