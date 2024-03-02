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2 марта, 09:57

Павлюченкова уступила Костюк в четвертьфинале турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
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Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира в Сан-Диего уступила украинке Марте Костюк со счетом 6:3, 4:6, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 32-летней россиянки 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Костюк встертится с американкой Джессикой Пегулой, которая ранее обыграла россиянку Анну Блинкову.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина, 6) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — 3:6, 6:4, 6:3

Анастасия Павлюченкова
Марта Костюк
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