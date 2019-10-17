Блинкова в парном разряде проиграла в четвертьфинале турнира в Люксембурге

Россиянка Анна Блинкова в паре с японкой Мию Като на турнире в Люксембурге проиграла в четвертьфинале американкам Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли — 4:6, 4:6.

Парой часов ранее Блинкова вышла в полуфинал одиночного разряда, разгромив немку Татьяну Марию.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США) — Анна Блинкова/Мию Като (Россия/Япония, 4) — 6:4, 6:4