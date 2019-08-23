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Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нью-Йорке

01:58
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Россиянка Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке. В трех сетах она уступила китаянке Ван Цян, которая в первом сете не смогла выиграть ни одного гейма.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA NYJTL Bronx Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ван Цян (Китай, 1) — Анна Блинкова (Россия, LL) — 0:6, 6:1, 6:4

Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/newyork/2019/

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