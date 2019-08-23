Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Нью-Йорке
01:58
Россиянка Анна Блинкова проиграла в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке. В трех сетах она уступила китаянке Ван Цян, которая в первом сете не смогла выиграть ни одного гейма.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA NYJTL Bronx Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ван Цян (Китай, 1) — Анна Блинкова (Россия, LL) — 0:6, 6:1, 6:4
Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...