Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в финал турнира в Гуанчжоу. В 1/2 финала она уступила Софьи Кенин из США в трех сетах.

В финале Кенин сыграет с австралийкой Самантой Стосур.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, 3) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1

Саманта Стосур (Австралия, WC) — Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1