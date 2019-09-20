Блинкова не смогла выйти в финал турнира в Гуанчжоу
16:10
Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти в финал турнира в Гуанчжоу. В 1/2 финала она уступила Софьи Кенин из США в трех сетах.
В финале Кенин сыграет с австралийкой Самантой Стосур.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
София Кенин (США, 3) — Анна Блинкова (Россия) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:1
Саманта Стосур (Австралия, WC) — Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:1
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...