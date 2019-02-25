Белинда Бенчич: "Я еще не Федерер - не выигрываю подобные турниры каждый день или каждую неделю"

Представительница Швейцарии Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире в Дубае. В финальном матче она обыграла чешку Петру Квитову - 6:3, 1:6, 6:2.

- Я горжусь тем, как играла в Дубае, особенно довольна , как провела финальный матч, - приводит официальный сайт WTA слова Бенчич. - В концовке я не нервничала, и это великолепно. Я не могу быть еще счастливее. Вновь скажу, что я очень уважаю Петру. В финале было нелегко играть. Ощущения от победы очень приятные. Я уже давно не выигрывала крупный турнир. Я еще не Федерер - не выигрываю подобные турниры каждый день или каждую неделю

На минувшей неделе меня вдохновила Элисе Мертенс. А раньше я была под впечатлением от игры Осаки и Квитовой на Australian Open. Мы все стараемся учиться друг у друга. Это помогает росту в игровом плане.