Бенчич: «Мое колено работает не на все сто процентов и не позволяет мне соревноваться»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, почему она решила отказаться от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Жаль, что я не смогу вернуться в Москву в этом году. Мое колено работает не на все сто процентов и не позволяет мне соревноваться. Я желаю турниру удачи и всего самого наилучшего на следующей неделе и с нетерпением жду возвращения в следующем году», — приводит слова Бенчич пресс-служба турнира.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.