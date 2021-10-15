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Бенчич: «Мое колено работает не на все сто процентов и не позволяет мне соревноваться»

Белинда Бенчич рассказала, почему решила отказаться от участия в Кубке Кремля
16:12
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, почему она решила отказаться от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Жаль, что я не смогу вернуться в Москву в этом году. Мое колено работает не на все сто процентов и не позволяет мне соревноваться. Я желаю турниру удачи и всего самого наилучшего на следующей неделе и с нетерпением жду возвращения в следующем году», — приводит слова Бенчич пресс-служба турнира.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта «Лужники» и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Дополнительная информация:

https://kremlincup.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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