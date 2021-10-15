Теннисистку Дарью Мишину временно отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Российская теннисистка Дарья Мишина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за возможной связи с нарушением антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

Лаборатория в Монреале нашла в анализах россиянки экзогенный тестостерон, который входит в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мишина получит уведомление о предъявлении ей обвинений в нарушении антидопинговых правил.

28-летняя Мишина занимает 460-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).