Теннисистку Дарью Мишину временно отстранили по подозрению в нарушении антидопинговых правил
Российскую теннисистку Мишину временно отстранили по подозрению в употреблении допинга
18:37
Российская теннисистка Дарья Мишина временно отстранена от участия в соревнованиях из-за возможной связи с нарушением антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).
Лаборатория в Монреале нашла в анализах россиянки экзогенный тестостерон, который входит в список запрещенных веществ Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Мишина получит уведомление о предъявлении ей обвинений в нарушении антидопинговых правил.
28-летняя Мишина занимает 460-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
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