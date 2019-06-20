Барти вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Вторая ракетка мира британка Эшли Барти вышла в третий круг турнира в Бирмингеме, обыграв в двух сетах американку Дженнифер Брэди.
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.
В четвертьфинале 23-летняя Барти встретится с победительницей пары Ван Цян (Китай) – Винус Уильямс (США).
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Classic
Призовой фонд 941 163 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 2) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:1
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