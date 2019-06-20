Барти вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

Вторая ракетка мира британка Эшли Барти вышла в третий круг турнира в Бирмингеме, обыграв в двух сетах американку Дженнифер Брэди.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту.

В четвертьфинале 23-летняя Барти встретится с победительницей пары Ван Цян (Китай) – Винус Уильямс​ (США).

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Classic

Призовой фонд 941 163 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 2) – Дженнифер Брэди (США) – 6:3, 6:1