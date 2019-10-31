Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
15:16
Первая ракетка мира Эшли Барти победила чешку Петру Квитову на Итоговом турнире WTA — 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 30 минут.
Барти — вторая участница полуфинала турнира после украинки Элины Свитолиной. Второй обладатель путевки из Красной группы определится в матче Белинда Бенчич (Швейцария) — Кики Бертенс (Голландия).
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 6:4, 6:2
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