Барти победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Первая ракетка мира Эшли Барти победила чешку Петру Квитову на Итоговом турнире WTA — 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 30 минут.

Барти — вторая участница полуфинала турнира после украинки Элины Свитолиной. Второй обладатель путевки из Красной группы определится в матче Белинда Бенчич (Швейцария) — Кики Бертенс (Голландия).

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen

Призовой фонд 14 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Эшли Барти (Австралия, 1) — Петра Квитова (Чехия, 6) — 6:4, 6:2