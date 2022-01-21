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Сегодня, 23:00

Российскую теннисистку Демину отстранили от соревнований из-за мельдония

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская теннисистка Елизавета Демина временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба ITF Tennis.

Сообщается, что в пробе россиянки, которую она сдала 23 ноября 2021 года на турнире в Казани, обнаружили мельдоний. Демина отстранена до вынесения окончательного решения по ее делу.

Отмечается, что 20-летняя теннисистка имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела, но она им не воспользовалась.

Источник: https://antidoping.itftennis.com/news/322977.aspx
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