Российскую теннисистку Демину отстранили от соревнований из-за мельдония

Российская теннисистка Елизавета Демина временно отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба ITF Tennis.

Сообщается, что в пробе россиянки, которую она сдала 23 ноября 2021 года на турнире в Казани, обнаружили мельдоний. Демина отстранена до вынесения окончательного решения по ее делу.

Отмечается, что 20-летняя теннисистка имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала, созванного для рассмотрения ее дела, но она им не воспользовалась.