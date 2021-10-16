Бадоса стала первой испанкой за 25 лет в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанская теннисистка Паула Бадоса в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла Онс Жабер из Туниса со счетом 6:3, 6:3.

23-летняя спортсменка стала первой испанкой за 25 лет, вышедшей в финал турнира. В 1996 году Кончита Мартинес уступила немке Штеффи Граф (6:7, 6:7).

23-я ракетка мира единственный раз побеждала на турнире WTA: в этом году она стала победительницей в Белграде.