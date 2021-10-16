Азаренко: «За 2,5 года отсутствия в Индиан-Уэллс я забыла, как здесь красиво и приятно играть»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко после выхода в финал турнира в Индиан-Уэллсе поделилась мнением об отношении к турниру.

В полуфинале Азаренко обыграла латвийку Елену Остапенко со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

«Мне всегда нравилось играть на крупных турнирах. Индиан-Уэллс — это почти пятый турнир «Большого шлема». На таких соревнованиях моя мотивация гораздо выше. Однако, когда ты приезжаешь сюда каждый год, то начинаешь воспринимать это как должное.

За 2,5 года отсутствия я забыла, как здесь красиво и приятно играть. Однако с точки зрения игры условия здесь довольно непростые. Мы играем две недели, так что нужно сохранять концентрацию и энергию», — приводит слова Азаренко Tennis Head.

В финале экс-первая ракетка мира встретится с испанкой Паулой Бадосой, которая обыграла Онс Жабер из Туниса (6:3, 6:3).

Азаренко в этом сезоне не выиграла ни одного трофея. Последний раз 32-я ракетка мира становилась победителем турнира в Цинциннати в 2020 году.