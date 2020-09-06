Азаренко вышла в 1/8 финала US Open
03:10
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в третьем круге US Open обыграла Игу Швентек из Польши со счетом 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. 27-я ракетка мира сделала 4 эйса, совершила 5 двойных ошибок и взяла 3 брейк-пойнта из 7.
В 1/8 финала Азаренко встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Ига Швентек (Польша) — 6:4, 6:2