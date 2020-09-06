Азаренко вышла в 1/8 финала US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в третьем круге US Open обыграла Игу Швентек из Польши со счетом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. 27-я ракетка мира сделала 4 эйса, совершила 5 двойных ошибок и взяла 3 брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Азаренко встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 27) — Ига Швентек (Польша) — 6:4, 6:2