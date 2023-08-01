Азаренко проиграла Свитолиной на турнире в Вашнигтоне

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение в первом круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она проиграла укаринке Элине Свитолиной — 6:7 (2:7), 4:6.

Матч длился 1 час 48 минут. На счету Свитолиной 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 9 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Азаренко один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов.

В следующем круге Свитолина сыграет с победителем матча Элизе Мертенс — Дарья Касаткина.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:6 (7:2), 6:4