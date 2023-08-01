Азаренко проиграла Свитолиной на турнире в Вашнигтоне
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение в первом круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она проиграла укаринке Элине Свитолиной — 6:7 (2:7), 4:6.
Матч длился 1 час 48 минут. На счету Свитолиной 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 9 из 11 реализованных брейк-пойнтов. Азаренко один раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 из 10 брейк-пойнтов.
В следующем круге Свитолина сыграет с победителем матча Элизе Мертенс — Дарья Касаткина.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 7:6 (7:2), 6:4
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