Аванесян и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Будапеште

Российские теннисистки Элина Аванесян и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Будапеште.

Девушки в первом круге проиграли американке Джесси Эйни и чешке Анне Шишковой со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

В 1/4 финала Эйни и Шишкова сыграют с парой Анжела Куликов/Сабрина Сантамария (США).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Джесси Эйни/Анна Шишкова (США/Чехия) — Элина Аванесян/Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:5