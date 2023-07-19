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Сегодня, 13:42

Аванесян и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Будапеште

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские теннисистки Элина Аванесян и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Будапеште.

Девушки в первом круге проиграли американке Джесси Эйни и чешке Анне Шишковой со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.

В 1/4 финала Эйни и Шишкова сыграют с парой Анжела Куликов/Сабрина Сантамария (США).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Джесси Эйни/Анна Шишкова (США/Чехия) — Элина Аванесян/Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:5

Диана Шнайдер
Элина Аванесян
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