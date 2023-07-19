Аванесян и Шнайдер проиграли на старте парного турнира в Будапеште
Российские теннисистки Элина Аванесян и Диана Шнайдер не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Будапеште.
Девушки в первом круге проиграли американке Джесси Эйни и чешке Анне Шишковой со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут.
В 1/4 финала Эйни и Шишкова сыграют с парой Анжела Куликов/Сабрина Сантамария (США).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Джесси Эйни/Анна Шишкова (США/Чехия) — Элина Аванесян/Диана Шнайдер (Россия) — 6:4, 7:5
Новости