Российская теннисистка Аншба вышла во второй круг турнира в Палермо в парном разряде

Российская теннисистка Амина Аншба в паре с чешкой Анастасией Детюк вышли во второй круг турнира в Палермо (Италия) в парном разряде.

В матче первого круга они обыграли Ингрид Нил(США) и У Фансыэнь (Тайвань) — 6:2, 4:6, 11:9.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Аншба и Детюк ни разу не подали на вылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету Нил и Фансыэнь 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В 1/4 финала Аншба и Детюк сыграют с итальянками Анжеликой Морателли и Камиллой Розателло.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Амина Аншба/Анастасия Детюк (Россия/Чехия) — Ингрид Нил/У Фансыэнь (США/Тайвань, 2) — 6:2, 4:6, 11:9