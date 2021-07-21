Вихлянцева сыграет с Шармой во втором круге турнира в Палермо
01:16
Австралийка Астра Шарма вышла во второй круг турнира в Палермо. В трех сетах она переиграла бразильянку Луизу Стефани.
Следующей соперницей Шармы будет россиянка Наталья Вихлянцева.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Астра Шарма (Австралия, 7) — Луиза Стефани (Бразилия, WC) — 6:4, 1:6, 6:3
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