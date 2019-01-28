Арруабарреена и Панова победили вторых "сеяных" на турнире в Санкт-Петербурге

Испанка Лара Арруабаррена и россиянка Александра Панова выиграли у Кристины Младенович из Франции и Галины Воскобоевой из Казахстана в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Младенович и Воскобоева были "посеяны" под номером.

Арруабаррена и Панова во втором круге встретятся с победительницей матча Елена Остапенко/Рената Ворачова - Андреа Миту/Ралука Олару.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лара Арруабаррена/Александра Панова (Испания/Россия) - Кристина Младенович/Галина Воскобоева (Франция/Казахстан, 2) - 6:3, 4:6, 10:7