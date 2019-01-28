17:53 | Теннис — WTA

Арруабарреена и Панова победили вторых "сеяных" на турнире в Санкт-Петербурге

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Испанка Лара Арруабаррена и россиянка Александра Панова выиграли у Кристины Младенович из Франции и Галины Воскобоевой из Казахстана в первом круге турнира в Санкт-Петербурге. Младенович и Воскобоева были "посеяны" под номером.

Арруабаррена и Панова во втором круге встретятся с победительницей матча Елена Остапенко/Рената Ворачова - Андреа Миту/Ралука Олару.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Лара Арруабаррена/Александра Панова (Испания/Россия) - Кристина Младенович/Галина Воскобоева (Франция/Казахстан, 2) - 6:3, 4:6, 10:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2019/12/

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