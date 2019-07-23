Арина Соболенко назвала Лукашенко членом своей команды

Белорсская теннисистка Арина Соболенко высоко оценила помощь президента страны Александра Лукашенко в развиии спорта в Белоруссии. Спортсменка назвала состав своей команды, включив в него и главу государства.

— Состав не сильно изменился по сравнению с тем, что было летом 2018-го, - цитирует Tut.by Соболенко. - Это тренер Дмитрий Турсунов, спарринг-партнер Антон Дубров, тренер по физподготовке Джейсон Стейси, который подключился к нам в предсезонку примерно в ноябре-декабре. Команда — это также физиотерапевт Павел Дриневский, а в широком смысле были и остаются членами моей команды Александр Васильевич Шакутин (до мая 2017 года возглавлял Белорусскую теннисную федерацию), который всегда прикроет меня и поможет в тяжелой ситуации, и Александр Лукашенко. Конечно, хорошо родиться в стране, где президент поддерживает спорт как никто другой и готов прийти на помощь в трудную минуту. Это бесценно.