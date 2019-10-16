Анна Калинская: «У Александровой большие шансы выиграть Кубок Кремля»

Российская теннисистка Анна Калинская отметила, что ее соотечественница Екатерина Александрова имеет хорошие шансы на победу в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

В матче второго круга Александрова (8-й номер посева) разгромила Калинскую со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 55 минут.

— К сожалению, я не показала свой лучший теннис в матче против Александровой. Но я сделала все, что могла, — цитирует «РИА Новости» Калинскую. — Я не думаю, что во время матча у меня была травма. Но я впервые сталкиваюсь с тем, что болела стопа. Это, безусловно, сказалось на моей игре. Александрова очень хорошо играла сегодня, хорошо подавала. Она играла агрессивно. У нее большие шансы выиграть Кубок Кремля.

Если честно, я очень рада, что смогла пройти первый круг на Кубке Кремля. У меня не было побед в Москве в основной сетке. Из-за того, что не прошла дальше второго круга, я расстроилась не сильно. Я понимала, что я не готова на 100 процентов сейчас.