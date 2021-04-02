Андрееску в двух тай-брейках победила Саккари и вышла в финал турнира в Майами

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску в полуфинале турнира в Майами обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Канадка сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Гречанка трижды подала навылет, 4 раза ошиблась на второй подаче и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В финале турнира Андрееску встретится с австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Бьянка Андрееску (Канада, 8) — Мария Саккари (Греция, 23) — 7:6 (9:7), 3:6, 7:6 (7:4)