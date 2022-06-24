Андрееску прокомментировала победу над Касаткиной на турнире в Бад-Хомбурге

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:4, 6:1).

«Целью всегда является прогресс от матча к матчу. Важно продолжать становиться сильнее. Выход в полуфинал — невероятное достижение! Я прошла через непростые времена. И такие вещи делают все подобные моменты стоящими», — сказала Андрееску после матча.

Соперница Андрееску по полуфиналу стала Симона Халеп из Румынии, которая в четвертьфинале обыграла американку Аманду Анисимову (6:2, 6:1).