Латвийский теннисный союз отстранил российских и белорусских теннисисток от турнира в Лиепае

Латвийский теннисный союз отстранил российских и белорусских теннисисток от турнира ITF в Лиепае, информирует Gotennis со ссылкой на соцсети 188-я ракетки мира Марины Мельниковой. Теннисистка опубликовала скриншот письма, которое организаторы разослали участникам.

По словам журналиста Янника Шнайдера, организаторы турнира разослали российским и белорусским теннистами письма, в которых попросили их сняться с соревнований. При этом в письме не говорится, будут ли их снимать в обязательном порядке.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. Мужская теннисная ассоциация (ATP) подтвердила, что не будет разыгрывать рейтинговые очки на Уимблдоне-2022 в связи с тем, что организаторы турнира отстранили от участия теннисистов из России и Белоруссии. Женская теннисная ассоциация (WTA) спустя некоторое время обнародовала такое же решение.